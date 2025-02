Dois anos depois de ter superado um linfoma de Hodgkin, Kirian Rodriguez, capitão do Las Palmas, vai voltar a parar de jogar futebol.

O jogador comunicou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que teve uma recaída do cancro e que terá de voltar aos tratamentos de quimioterapia.

«Disseram-me ontem (quarta-feira) que tive uma recaída do cancro, que voltei a ter a doença, que tenho de parar mais seis meses e fazer quimioterapia. Queria ser eu a dizer isto. Toca-me parar de novo, lutar de novo contra esta doença. Espero voltar a ver-vos na época 2025/26. Estou cem por cento convencido de que será na Primeira Divisão», disse o médio do Las Palmas, cujo clube está perto dos lugares de despromoção (15.º) .

Para comunicar a situação delicada, o companheiro de equipa dos portugueses Fábio Silva e Dário Essugo decidiu aparecer na sala sozinho sem a presença de companheiros ou técnicos, deixando-lhes um agradecimento especial.

«Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao clube e a todas as pessoas que me apoiaram em todos os momentos. Em segundo lugar, gostaria de agradecer à equipa técnica e aos jogadores que respeitaram a minha decisão de não estarem aqui, porque penso que têm de se concentrar no que é importante, que é o jogo de sábado. E, em terceiro lugar, peço desculpa por não deixar fazer perguntas. Sei que vocês gostam do mórbido, mas não era o momento certo para fazer perguntas», destacou ainda.

Esta temporada, Kirian é o jogador mais utilizado por Diego Martínez, disputando um total de 21 jogos ao serviço do emblema espanhol, onde fez três assistências em 1768 minutos.

Após o anúncio, já vários clubes manifestaram solidaredade para com o momento que o jogador está atravessar.