Depois da oficialização da saída de Carlo Ancelotti por parte do Real Madrid, o técnico italiano deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais juntamente com um vídeo onde recorda alguns dos melhores momentos com os «meregues».

«Hoje despedimo-nos mais uma vez. Hoje volto a guardar no meu coração todos os momentos que vivi nesta maravilhosa segunda passagem como treinador do Real Madrid. Foram anos inesquecíveis, uma viagem incrível cheia de emoções, títulos e, sobretudo, o orgulho de representar este escudo. Obrigado ao presidente Florentino Pérez, ao clube, aos meus jogadores, à minha equipa e, sobretudo, a esta massa adepta única que sempre me fez sentir como um deles», começou por dizer o treinador de 65 anos.

«O que alcançámos juntos ficará para sempre na memória do madridismo, não só pelas vitórias, mas pela forma como as alcançámos. As noites mágicas no Bernabéu passaram à história do futebol. Agora começa uma nova aventura, mas a minha ligação ao Real Madrid é eterna. Até breve, madridistas. Hala Madrid y Nada Más», concluiu o italiano que vai treinar a seleção do Brasil.

Carlo Ancelotti foi treinador do Real Madrid por duas ocasiões. A primeira, por duas temporadas [2013/14 e 2014/15], e depois entre a época 2021/22 e 2024/25. O técnico conquistou 15 títulos, mais do que qualquer treinador na história dos «blancos».

O Real Madrid vai homenagear o treinador italiano este sábado, no duelo frente à Real Sociedad, naquele que será a última partida de Ancelotti à frente dos «merengues».