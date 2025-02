Na conferência de imprensa de antevisão da partida entre o Real Madrid e Leganés, Carlo Ancelotti foi questionado se considerava Cristiano Ronaldo como o melhor da história.

O técnico de 65 anos foi perentório na sua resposta, referindo que acreditava que Ronaldo era o melhor e que ainda o «deixava tranquilo no banco com os golos que marcava».

«Cristiano marcou uma época. Para mim, sim, foi o melhor da história. Também porque ajudou-me muito com os golos que marcou, a ficar tranquilo no banco do Real Madrid», atirou Ancelotti.

De recordar, Cristiano Ronaldo e Ancelotti conviveram no Real Madrid nas épocas 2013/14 e 2014/15.

Na últimas das duas temporadas, Ronaldo faturou o maior número de golos numa só temporada durante todo o seu período nos «blancos». Foram 61 tentos.