No dia em que na imprensa espanhola saíram notícias de uma alegada agressão de Rudiger a Álvaro Carreras, o ex-jogador do Benfica lançou um comunicado no qual admite, sem entrar em detalhes nem mencionar nomes, que teve uma altercação com outro jogador do Real Madrid.

«A propósito do incidente com um companheiro, trata-se de um assunto pontual sem relevância que já está resolvido. A minha relação com toda a equipa é muito boa», escreveu numa publicação no Instagram.

Carreras, que foi contratado no verão de 2025 pelos merengues ao Benfica a troco de 50 milhões de euros, tentou defender-se de alguns ataques que diz estarem a ser dirigidos a ele.

«Nos últimos dias surgiram certas insinuações e comentários sobre mim que não correspondem à realidade. O meu compromisso com este clube e com os treinadores que tive foi total desde o primeiro dia e assim vai continuar a ser. Desde que voltei, sempre trabalhei com o máximo profissionalismo, respeito e dedicação. Lutei arduamente para cumprir o meu sonho de voltar a casa», referiu.

Recorde-se que nos últimos dias também surgiram rumores acerca de um alegado ambiente tenso entre Carreras e o treinador Álvaro Arbeloa.