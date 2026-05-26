Dani Carvajal despediu-se de forma emocionada do Real Madrid no passado sábado, frente ao Athletic Bilbao, colocando um ponto final a uma longa ligação ao clube merengue, com treze temporadas consecutivas e a conquista de 27 troféus, mas, aos 34 anos, o lateral espanhol quer continuar a jogar e não fecha a porta a clubes da liga espanhola.

«Agora vou desfrutar um pouco do verão. Vou continuar a jogar, sobre isso não há dúvidas. Vamos ver quais são as melhores alternativas para mim e para a minha família também, e vamos em frente», destacou o internacional espanhol em declarações ao canal de televisão La Sexta.

O futuro de Carvajal está, assim, em aberto e o jogador admite a possibilidade de continuar a jogar na liga espanhola na próxima época. «Não sei, vamos decidir com calma. Estou aberto a tudo e a trabalhar nisso», destacou ainda.

Dani Carvajal fez toda a formação no Real Madrid até chegar ao Castilla, mas depois fez um ano no Bayer Leverkunsen, na Bundesliga, antes de regressar ao gigante de Madrid onde, a partir de 2013/14, acumulou 450 jogos e conquistou 27 troféus, entre os quais, seis Ligas dos Campeões.

O lateral ficou fora dos eleitos de Espanha para o Mundial 2026, mas, neste período em que jogou pelo Real Madrid, venceu também uma Liga das Nações (2023) e um Campeonato da Europa (2024).