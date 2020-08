Iker Casillas replicou uma fotografia que tinha tirado há trinta anos, quando tinha apenas nove anos, mas já sonhava «em fazer muitas defesas».

Três décadas depois, o antigo guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto voltou ao mesmo local, vestiu roupas com as mesmas cores para dar conta de um «sonho cumprido», mas também da forma rápida como correram os últimas anos.

Veja as diferenças:

Un día sueñas con hacer muchas paradas y jugar al fútbol bastante tiempo... #FelizViernesATodos pic.twitter.com/aWTsFJ4cFu — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 28, 2020