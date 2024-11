O Celta fechou a «jornada da indignação» em Espanha com uma vitória, nos Balaidos, diante do Getafe (1-0), com mais uma grande exibição de Iago Aspas.

O experiente avançado de 37 anos levou, mais uma vez, a equipa galega às costas e foi ele que desenhou o golo que definiu o resultado final, logo aos sete minutos, com uma assistência para o golo de Douvikas.

O Getafe, com Domingos Duarte no banco, ainda esboçou uma reação no início da segunda parte, com duas oportunidades flagrantes, mas depois ficou reduzido a dez, com Berrocal a ver dois cartões amarelos num espaço de dez minutos.

Ficou, assim, encerrada a jornada que muitos clubes não queriam jogar, depois do desastre que abalou a comunidade valenciana, na semana passada, com uma tempestade que provocou mais de duzentos mortos e dezenas de desaparecidos.

