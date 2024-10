O Celta de Vigo recebe o Real Madrid no próximo sábado, pelas 20h00, e, a propósito desse jogo, emitiu um comunicado esta quinta-feira a convidar os adeptos merengues a irem conhecer um troféu que o gigante da capital «jamais verá a brilhar nas suas vitrines».

«Historiadores locais detetaram uma anomalia, uma curiosidade, quando se fala de Real Madrid e Real Club Celta. É habitual catalogar o clube blanco como “a equipa que ganhou tudo”. Pedimos desculpa, mas isso não é correto», começa por referir o clube galego.

De facto, o Real Madrid é o clube com mais títulos a nível mundial, com 130 títulos nas vitrines do seu museu, entre os quais destacam-se, obviamente, as 15 Taças dos Campeões Europeus, entre 23 títulos europeus. Mas há um que nunca passou pelas mãos dos merengues e está na posse dos orgulhosos galegos.

«Alguns podem pensar que as vitrines do clube celeste estão vazias, mas o museu celeste expõe um troféu continental que não consta no palmarés madridista. Um título que também mostram com orgulho clubes da talha do PSG ou da Juventus, tal como o faz o Celta. Apesar da história do celta ser mais modesta, não está isenta de grandeza», destaca o clube de Vigo.

Já percebeu que o comunicado está carregado de sarcasmo, mas há mais.

«Conhecedores da importância que os adeptos madridistas atribuem aos troféus, o Celta põe à disposição de todos os adeptos merengues que se desloquem este sábado aos Balaídos o nosso único troféu europeu até ao momento e, ao mesmo tempo, um título continental que o clube blanco nunca terá a brilhar nas suas vitrines», escreve ainda o Celta.

O clube galego refere-se à extinta Taça Intertoto, que a UEFA organizou de 1995 a 2008. Foi no verão do ano de 2000 que o Celta conquistou o referido título, no final de um jogo sofrido com os russos do Zenit de São Petersburgo, com golos de Karpin e Juanfran.

«O Celta convida todos os adeptos madridistas a aproveitar esta oportunidade única de poderem estar perto de um troféu europeu que nunca terão. Para isso, vai ser montado um stand no exterior do estádio, entre as 18 e as 21 horas de sábado, para que os madridistas possam fotografar e sentir de perto este título antes do início da partida, de forma totalmente gratuita», destaca ainda o clube galego.