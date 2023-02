O Celta de Vigo de Carlos Carvalhal foi este sábado a San Sebastian arrancar um precioso empate diante da Real Sociedad (1-1), com um autogolo em tempo de compensação, numa altura em que já estava reduzido a dez. Um balde de água fria para a equipa basca que desperdiçou a oportunidade de reforçar o sensacional terceiro lugar na liga espanhola.

A equipa do Anoeta entrou praticamente a ganhar no jogo adiantando-se no marcador logo aos 5 minutos, na sequência de uma transição rápida, com Takefusa Kubo a destacar Oyarzabal que marcou da quina da área cm um potente remate com a canhota.

Sem conseguir anular a diferença no marcador até ao intervalo, Carlos Carvalhal abdicou de Larsen para lançar o ex-benfiquista Seferovic para a contenda. O jogo seguiu tenso, com oportunidades nas duas balizas, mas voltou a complicar-se para os galegos que, a quinze minutos do final, ficaram reduzidos a dez, quando Renato Tapia viu um segundo amarelo e consequente vermelho.

Já nos últimos instantes da partida, Carlos Carvalhal lançou ainda Franco Cervi, mais um ex-benfiquista, e o Celta, depois de duas oportunidades flagrantes, acabou por chegar ao empate, já para lá do minuto 90, na sequência de um pontapé de canto, com um desvio infeliz do central Le Normand para as próprias redes.

Com este ponto, o Celta segue com mais quatro pontos sobre a linha de despromoção, enquanto a Real Sociedad segue no terceiro lugar, a três pontos do Real Madrid, mas com mais sete sobre o Atlético Madrid.

Confira a classificação da liga espanhola