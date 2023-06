Há já alguns dias que a informação andava a circular e confirma-se agora: Rafa Benítez é o eleito do Celta de Vigo para assumir o lugar deixado vago por Carlos Carvalhal, que deixou o comando técnico após ter salvo a equipa galega da despromoção na última jornada da Liga espanhola.

Em comunicado, a direção do Celta informa ter um princípio de acordo com o o treinador de 63 anos que estava sem treinar desde janeiro do ano passado, quando foi demitido dos ingleses do Everton.

Rafa Benítez vai assinar um contrato válido por três temporadas.