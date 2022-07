O Celta anunciou esta segunda-feira, através de um comunicado, que foi obrigado a incorporar o avançado Santi Mina, condenado por abuso sexual, no plantel. O jogador recorreu da sentença de quatro anos de prisão e o clube galego avisa que irá avançar com um processo por danos e prejuízos caso o jogador seja condenado a título definitivo.

O jogador estava a treinar à parte dos companheiros desde 4 de abril, depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual, num caso que reporta a 2017, quando ainda era jogador do Valencia, mas a condenação ainda não transitou em julgado, uma vez que Santi Mina ainda pode recorrer para o Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia e, depois, para o Tribunal Supremo.

«O Celta recebeu nas últimas horas uma comunicação oficial relacionada com a situação do jogador Santiago Mina Lorenzo», começa por ler-se no comunicado do clube galego, que depois explica que o jogador «exige a incorporação imediata nos treinos da equipa» dentro dos mesmos horários estipulados para os companheiros da equipa principal.

O Celta adverte, no entanto, que se reserva ao direito de avançar, caso a sentença se torne definitiva, para um processo de indemnização por danos e prejuízos provocados pelo comportamento do jogador, tanto ao nível financeiro, como por motivos relacionados com a imagem do clube, apesar de respeitar o direito de Mina de avançar com um recurso.

No mesmo comunicado, o Celta revela ainda que Santo Mina recusou uma proposta para jogar pelos gregos do Aris de Salónica. «O jogador, dada a situação judicial que gerou e que prejudica a imagem do clube, rejeitou uma proposta para jogar numa equipa de outra liga», refere ainda o comunicado do Celta.