O Celta de Vigo venceu nesta sexta-feira o Elche por 3-1, com bis de Santi Mina, numa partida em que Nolito, ex-Benfica, brilhou com duas assistências.

A jogar em casa, a equipa galega chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com Nolito a servir Santi Mina (45m) e Brais Mendez (45+2).

O Elche, que é penúltimo, ainda reduziu aos 50m, por Rigoni, mas o bis de Santi Mina aos 68m acabou com as esperanças do Elche, ainda antes de Facundo Ferreyra, outro ex-benfiquista ser chamado a jogo aos 76m.

Com este resultado, o Celta de Vigo sobe provisoriamente ao nono lugar, ultrapassando o Levante.