Franco Cervi explicou esta segunda-feira que a opção de assinar pelo Celta de Vigo está relacionada com a oportunidade de reencontrar o treinador Eduardo «Chacho» Coudet com quem já tinha trabalhado no Rosario Central antes de transferir-se para o Benfica em 2016.

«Tive os meus primeiros passos na Argentina com ele [Coudet] como treinador e vivemos grandes momentos. Espero que neste clube, nesta nova etapa, possamos viver novamente grandes momentos», disse o extremo argentino.

O Benfica confirmou a saída do jogador para o Celta de Vigo, num acordo confirmado pelo clube espanhol, mas sem que qualquer das partes indicasse os valores do negócio, que a imprensa espanhola diz rondarem os 4,5 milhões de euros.

Cervi, que chegou ao Benfica em 2016/17, então para colmatar a saída de Nico Gaitán, tinha perdido espaço na equipa encarnada, especialmente na última época, sob o comando de Jorge Jesus, em que o jogador esteve em 21 jogos e apenas a titular em nove.

O extremo, de 27 anos, que assina um contrato válido até 2024, disse também estar «com muita vontade» de começar a trabalhar no Celta, equipa que diz ter «muita qualidade».

«Vi jogos da última época e há muita qualidade em todos os jogadores. Estou muito feliz e muito agradecido ao clube por ter confiado em mim», disse o jogador, citado pelos canais de comunicação do clube, agradecendo igualmente ao Benfica por ter facilitado a sua saída.