O primeiro clássico da temporada em Espanha não vai ter público. O Barcelona tinha feito um pedido para poder contar com 30 mil adeptos na estreia na Liga dos Campeões, frente aos húngaros do Ferencvaros, bem como para a receção ao Real Madrid, mas as autoridades sanitárias espanholas, numa altura em que os números da pandemia voltam a crescer de forma preocupante, responderam com um rotundo «não».

«Na situação atual é muito difícil que possamos pensar se quer que possa haver público. Não podemos dizer que vai ser assim toda a temporada, mas o que é seguro é que tanto no 20 como no dia 24 de outubro será impossível», atirou Alba Vergés, máxima responsável do governo espanhol pelas questões sanitárias em entrevista à Catalunya Radio.

O Barcelona já tinha enviado às autoridades sanitárias um protocolo sobre a possibilidade de abrir as portas do Camp Nou, com uma capacidade limitada a 30 mil adeptos, para o jogo da Champions e para o clássico com o Real Madrid, respeitando todas as normas de segurança definidas pelo governo, mas a possibilidade foi, desde logo, descartada, tendo em conta a atual situação na Catalunha, com os números a apontarem para uma segunda vaga da pandemia.