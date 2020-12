Com um bis de Roberto Soldado, o Granada venceu o Betis, por 2-0, e subiu, à condição, aos lugares que dão acesso às competições europeias.

O experiente avançado espanhol marcou aos 14 e 20 minutos e garantiu o triunfo à equipa da casa, que contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze.

Do lado do emblema bético, William Carvalho também foi titular.

Com este resultado, o Granada sobe então ao sexto lugar da Liga espanhola, mas com mais um jogo do que o sétimo, Sevilha. O Betis é 11.º, com 16 pontos.

Já o Celta de Vigo somou a quarta vitória consecutiva, ao triunfar na receção ao Alavés, por 2-0. Brais Méndez marcou os dois golos da partida, aos 19 e 79 minutos.

No Alavés, Battaglia, médio emprestado pelo Sporting, foi titular, ao passo que Tomás Tavares, lateral cedido pelo Benfica, entrou a 15 minutos dos 90.