Depois de dois empates consecutivos, o Real Madrid regressou este sábado aos triunfos no campeonato, ao vencer na receção ao Espanhol, por 3-1.

No Santiago Bernabéu, foi o conjunto catalão a entrar melhor: Joselu fez o 1-0 aos oito minutos, num lance no qual Camavinga foi demasiado passivo.

A reviravolta merengue escreveu-se em brasileiro. Vinícius Jr. fez o empate aos 22 minutos, num lance grande individual, mais um. Ainda no primeiro tempo, Éder Militão, antigo defesa do FC Porto, cabeceou à ponta de lança para o 2-1, e depois de um grande cruzamento de Tchouaméni.

Na segunda parte, nos descontos, Nacho protagonizou um slalom incrível, colocou Asensio na cara do golo e o espanhol não desperdiçou o 3-1.

Com este resultado, o Real Madrid segue no segundo lugar da La Liga, a seis pontos do líder Barcelona, mas mais um jogo. O Espanhol é 13.º, com 27 pontos.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)