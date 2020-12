O Alavés de Tomás Tavares – Battaglia (Sporting), suspenso, não foi opção – empatou esta quinta-feira no terreno do Osasuna (1-1), em jogo da 16.ª jornada da Liga Espanhola.

Logo aos oito minutos, Ruben foi expulso e deixou a equipa da casa a jogar com dez. Ainda assim, foi o Osasuna a adiantar-se no mercador, aos 68 minutos, por intermédio de Roberto Torres.

À entrada para os últimos 15 minutos, Lucas Pérez empatou de penálti para a formação visitante. Um minuto depois, Tomás Tavares, lateral emprestado pelo Benfica, foi a jogo.

Com este resultado, o Alavés está agora na 13.ª posição da tabela classificativa, com 18 pontos. O Osasuna é penúltimo, com 13.