O Barcelona recebeu finalmente luz verde da câmara municipal para o regresso dos jogos a Camp Nou, onde já vai receber o Athletic Bilbao no próximo sábado, dia 22.

O novo Camp Nou, que ainda está a ser reconstruído, terá nesta fase capacidade para acolher 45.401 espectadores, menos de metade da lotação que terá quando estiver concluído.

Nos últimos dois anos, o Barcelona realizou os jogos como anfitrião no Estádio Olímpico Lluís Companys, também conhecido como conhecido como Montjuic. Chegou também a jogar no Estádio Johan Cruyff, na cidade desportiva blaugrana.

O último jogo do emblema culé em Camp Nou foi a 28 de maio de 2023.