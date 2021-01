As eleições para a presidência do Barcelona, inicialmente marcadas para 24 de janeiro, ãoser adiadas para uma data a determinar, devido à atual situação sanitária, anunciou o clube depois de uma reunião com o governo da Catalunha.

A decisão foi tomada numa altura em que o número de casos de covid-19 voltou a disparar e depois de uma reunião entre o Carles Tusques, presidente interino do Barça, e as instâncias governamentais da Catalunha, tendo em conta que o ato eleitoral implica a deslocação e concentração de milhares de aficionados.

«No decorrer da reunião, o Governo comunicou ao clube que a situação sanitária torna impossível a deslocação de adeptos que não tenham urnas de votos nos respetivos municípios a 24 de janeiro», refere o clube num comunicado emitido esta sexta-feira.

O jornal catalão La Vanguardia revela ainda que o Barcelona pediu ao governo que estudasse a possibilidade de contemplar o voto por correspondência, mas acabou por deixar cair esta opção, devido às dificuldades de a implementar a curto prazo.