O Espanhol anunciou esta quinta-feira que vai avançar com um ERTE [Expediente de Regulação Temporal de Emprego] que, na prática, traduz-se numa redução a 70 por cento dos salários dos trabalhadores do clube catalão, incluindo jogadores e equipas técnicas da equipa principal, equipa feminina, equipa B e juvenis.

O clube catalão explica, em comunicado, que a medida, tomada de forma unilateral, visa minimizar a crise provocada pela suspensão de todas as competições, face à pandemia do novo coronavírus. «Os afetados por esta medida foram devidamente informados e mostraram compreensão e respeito, pelo que o clube quer agradecer a todos neste momento difícil», lê-se ainda no comunicado.

O Espanhol antecipa-se, assim, ao vizinho Barcelona que, na véspera, também já tinha manifestado a intenção de avançar com um ERTE.