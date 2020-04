Foi a própria Liga espanhola que enviou aos clubes uma nota informativa a dar conta de que devem atrasar os testes à covid-19 e o regresso ao trabalho em campo, previstos para o início da próxima semana.



Um súbito revés na intenção da La Liga em fazer regressar os emblemas profissionais à atividade o mais rápido possível e que estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 27 de abril, mas que não irá acontecer devido à falta de autorização por parte das autoridades de saúde espanholas.

«Queremos anunciar a todos os clubes a decisão de adiar a realização dos testes aos jogadores, corpos técnicos, e serviços médicos, pois irá ser adiado o início dos treinos enquanto se aguarda a aprovação do protocolo do Conselho Superior dos Desportos (CSD), similar ao de La Liga, pelas autoridades sanitárias em relação ao recomeço da prática desportiva», refere a nota enviada aos clubes.



Numa primeira instância, o governo de Pedro Sánchez havia aprovado um documento em que se estabelecia o recomeço dos treinos para o dia 27 de abril, mas agora esse prazo acabou por ser adiado, mas por pouco tempo, segundo revela a entidade presidida por Javier Tebas. «Consideramos que estamos a a falar de um pequeno atraso pois estamos convencidos de que o regresso da atividade desportiva e, em especial do futebol, é uma prioridade para todos os implicados nesta decisão», refere o comunicado da liga espanhola.



As competições profissionais em Espanha foram suspensas a 8 de março devido à pandemia da covid-19. No escalão principal, com 27 jornadas cumpridas, o Barcelona lidera com mais dois pontos do que o Real Madrid.



Em Espanha o novo coronavirus já infetou 219.764, das quais 92.355 recuperaram totalmente da doença, com o número de vítimas mortais a ascender esta sexta-feira a 22.524.