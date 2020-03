[artigo atualizado às 21h46]



Lorenzo Sanz não resistiu à Covid-19. A morte do ex-presidente do Real Madrid está a ser avançada pelos principais jornais espanhóis, nomeadamente a Marca e o AS.



Entretanto um dos filhos, Lorenzo Sanz, confirmou a morte do antigo dirigente merengue.



«O meu pai acaba de falecer. Não merecia este fim. Parte uma das pessoas mais boas, valentes e trabalhadores que vi na minha vida. A sua família e o Real Madrid eram a sua paixão. A minha mãe e os meus irmão desfrutámos de todos os seus momentos com orgulho», escreveu Lorenzo Sanz, ex-basquetebolista, nas redes sociais.

Sanz, de 76 anos, estava internado desde o dia 17 de março e o seu estado inspirava enorme preocupação. Além de ser hipertenso, o homem que conduziu os destinos do Real entre 1995 e 2000 esteve uma semana em casa com febre, até aceitar deslocar-se ao hospital. Sanz não queria «colapsar o sistema», explicou o filho, Fernando.

Lorenzo Sanz chegou ao Real Madrid em 1985 e tornou-se presidente dez anos depois. Foi no seu reinado que o Real acabou com uma seca de 32 anos na principal prova europeia de clubes. Em 1998, numa final contra a Juventus, o Real Madrid voltou a vencer a Liga dos Campeões.

Dois anos depois, em 2000, repetiu o feito numa final contra o Valencia. A 16 de julho do mesmo ano, e debaixo de uma enorme turbulência institucional, foi derrotado nas urnas por Florentino Pérez.

Iker Casillas foi um dos primeiros a reagir nas redes sociais ao anúncio da morte do ex-dirigente.



DEP Presidente, un abrazo enorme a la familia y amigos en estos momentos tan duros. Y un recuerdo muy especial para aquellos que también nos han dejado a causa de este fatal virus. Mucha fuerza a todos. pic.twitter.com/PEz6ciCAVg — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 21, 2020



Mais tarde, o Real Madrid deixou uma nota de pesar à família. Face à pandemia de Covid-19, o clube espanhol informa que irá homenagear Sanz «assim que for possível».