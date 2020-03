Poucas horas após Garay ter anunciado ter testado positivo para a doença Covid-19, o Valência anunciou serem cinco os casos no plantel principal, entre jogadores e equipa técnica.

«Todos se encontram nas respetivas casas, em bom estado de saúde e com medidas de isolamento», escreve o clube do sul de Espanha no comunicado.

Recorde-se que o Valência realizou dois jogos na Liga dos Campeões com a Atalanta, clube que fez os seus jogos caseiros na Europa em Milão, uma das cidades mais afetadas pela pandemia.

Refira-se ainda que há dois jogadores portugueses no plantel do Valência: Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

Além de Garay, outro nome que já se conhece dos cinco infetados do Valência é o médico Juan Aliaga.

O Maisfutebol tentou saber junto do clube se os jogadores portugueses estão entre os infetados, mas o clube informou que não vai divulgar as identidades.

[artigo atualizado]