Alarme no Estádio Benito Villamarín onde o Betis consentiu esta segunda-feira a terceira derrota consecutiva na receção ao Eibar (0-2), em jogo da 11.ª jornada da liga espanhola. William Carvalho começou o jogo no banco e só foi chamado à contenda depois do segundo golo dos visitantes.

O Eibar, com Rafa Soares no banco, entrou mais forte, a lutar por todas as bolas e podia ter chegado ao intervalo em vantagem, com mais oportunidades do que a equipa da casa «, incluindo um golo anulado a Inui pelo VAR. A equipa basca continuou a ser mais forte na segunda parte e chegou rapidamente à vantagem, primeiro com um golo de Yoshinri Muto (49m), logo a seguir com uma grande penalidade convertida por Esteban Burgos.

Já na parte final do jogo, nova grande penalidade favorável ao Eibar, mas desta vez Joel Robles defendeu.

Com esta vitória, o Eibar, que também já tinha vencido o Sevilha (1-0), no Sánchez Pizjuán, passa a respirar melhor na classificação, com treze pontos, mais um dos que o Betis que tem apenas dois pontos sobre a zona de despromoção.