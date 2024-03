Dani Alves já pagou a fiança de um milhão de euros e vai ser libertado nas próximas horas, enquanto aguarda pelo recurso apresentado contra a sentença de quatro anos e meio de prisão por ter violado uma jovem numa discoteca de Barcelona em 2022, segundo adianta o jornal El País.

O antigo internacional brasileiro demorou vários dias para conseguir fazer a transferência do valor da fiança, uma das mais elevadas exigidas pela justiça espanhola, uma vez que as suas contas bancárias no Brasil estão bloqueadas devido a um conflito que mantém com a ex-mulher.

Segundo conta o El País, o antigo lateral procurou juntar o valor exigido de diversas formas. Numa primeira fase, recorreu ao pai de Neymar que se tinha demonstrado disposto a ajudar e que já tinha adiantado os 150 mil euros que Dani Alves teve de pagar à vítima por danos morais.

O antigo jogador procurou também acelerar vários processos de devolução de valores pendentes junto das finanças espanholas, depois de ter ganho vários processos judiciais, num valor total de 6,8 milhões de euros.

Terá sido um destes pagamento que permitiu a Dani Alves avançar esta segunda-feira com um milhão de euros exigidos pela juíza que comandou este processo.

Ao fim de catorze meses de prisão preventiva, Dani Alves deverá, assim, sair esta segunda-feira em liberdade, mas não poderá sair de Espanha nem aproximar-se da vítima. O antigo jogador terá de entregar o passaporte e fica obrigado a apresentar-se semanalmente num tribunal de Barcelona.