Dani Alves falou pela primeira vez desde que deixou a prisão, numa reportagem do El Periódico, na qual dá conta das rotinas do seu dia-a-dia, dizendo que vai procurando «sobreviver» e adaptar-se à nova situação.

O antigo jogador do Barcelona entregou o passaporte à justiça espanhola e tem de se apresentar semanalmente em tribunal. «É o que me resta. Ir ao tribunal todas as sextas-feiras e pronto. Também não tenho muito mais para fazer», começa por destacar o antigo jogador, escusando-se a comentar a condenação de quatro anos e seis meses de prisão, uma vez que ainda aguarda pela resposta ao recurso que apresentou.

O antigo lateral está em liberdade provisória desde 25 de março, depois de pagar uma fiança de um milhão de euros, mas, antes disso, cumpriu catorze meses de prisão. «Onde quer que vá, sobrevivo. Adapto-me a tudo porque, para mim, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar», comentou.

Um momento difícil na vida do antigo jogador de 40 anos, depois da glória que viveu nos relvados. «O jogo que tenho agora de jogar é nos tribunais», destacou ainda, sem «fazer uma ideia» do tempo que falta para o caso ficar encerrado, até que se esclareçam todos os recursos que, entretanto, foram apresentados, quer pela sua defesa, quer pelo ministério público espanhol.