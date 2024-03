Dani Benítez esteve suspenso durante dois anos por ter acusado o consumo de cocaína em 2014 quando representava o Granada e agora aborda o assunto numa biografia escrita por Héctor Garcia em que o antigo jogador procura deixar claro tudo o que se disse sobre ele nos últimos anos.

A biografia chama-se «A minha história conto-a eu». «Tive uma vida muito complicada e difícil, a nível familiar. A minha mãe faleceu em 2009 e tinha o hábito de ir vê-la ao cemitério antes dos jogos. Era como um ritual e mesmo durante a semana também ia. A relação com o meu pai como toda a gente sabe não foi boa e quando saí de casa nem tinha feito dezasseis anos», começa por contar à Cadena SER o jogador que, além do Granada, também jogou no Maiorca, Pontevedra, Elche, Alcorcón, Rácing Ferrol, AEL Limassol, Poblense, Sant Julià e, atualmente, ainda milita no Arenas de Armilla.

Um momento difícil que levaram o antigo jogador a consumir cocaína, mas a droga e a consequente suspensão não foram o único problema de Benítez. «Há uma história que conto no livro. Estou em casa a dormir e a minha mulher recebe uma mensagem a dizer que eu estou numa discoteca… Disseram-se mil barbaridades sobre mim: as pessoas inventam coisas e não sabem os danos que podem estar a fazer. Tenho a minha família e tenho os meus filhos, é complicado lidar com isso», destaca o jogador de 36 anos.

Dani Benítez esteve suspenso de março de 2014 a fevereiro de 2016 e, quando tentou regressar, encontrou todas as portas fechadas. «Quando voltei dos dois anos de castigo todas as portas estavam fechadas. Essa foi uma das coisas que me doeu muito. É normal que não confiem em ti, mas é complicado. Só queria voltar a ser jogador de futebol e mostrar que me enganei, cometi um erro. Foi uma falha muito grave, que não devia ter cometido, mas não a posso apagar», recorda ainda Dani Benítez.