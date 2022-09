David Silva, internacional espanhol, atualmente ao serviço da Real Sociedad, foi condenado a pagar uma multa de 1.080 euros por ter provocado lesões leves a uma jovem no decorrer do Carnaval de Maspalomas, nas Canárias, num incidente em que também terá estado envolvido o irmão do jogador.

O jornal El Tiempo de Canarias teve acesso à sentença na qual são relatados os incidentes ocorridos na madrugada de 19 de junho. Segundo conta o jornal, David Silva «agarrou fortemente o braço» da jovem, e depois «empurrou-a, provocando a sua queda» e lesões nos joelhos, pernas e num dos dedos da mão esquerda.

O internacional espanhol assumiu a agressão e foi condenado a pagar 12 euros diários ao longo de três meses, num total de 1.080 euros, como «autor responsável por um delito leve de lesões».