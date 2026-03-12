David Villa regressa ao Atlético Madrid… agora na direção do clube
Antigo avançado integra novo Conselho de Administração dos «colchoneros»
David Villa está de regresso ao Atlético de Madrid, desta vez fora dos relvados. O antigo avançado espanhol foi integrado no novo Conselho de Administração do clube madrileno, aprovado numa assembleia geral extraordinária realizada esta quinta-feira, em Madrid.
Um dos jogadores mais marcantes da história recente do futebol espanhol e melhor marcador da história da Seleção espanhola, Villa fez parte da equipa «colchonera» que conquistou a liga espanhola na época 2013/14 e que chegou à final da Liga dos Campeões.
Agora, assume funções de dirigente e mostrou-se entusiasmado com o novo desafio.
«Estou muito feliz por poder regressar ao clube com novas responsabilidades, mas com a mesma vontade de continuar a ajudar a tornar o Atlético de Madrid cada vez maior, temporada após temporada. O clube vem a registar um grande crescimento há vários anos e espero contribuir para que continuemos a colher sucessos. Estou muito grato por terem pensado em mim para este cargo», disse aos meios do clube espanhol.
O novo Conselho de Administração terá 11 membros e continuará a ser liderado por Enrique Cerezo, presidente do clube, enquanto Miguel Ángel Gil Marín mantém o cargo de conselheiro delegado.
A assembleia aprovou ainda uma reorganização do capital social após a entrada da Apollo Sports Capital como acionista maioritário e uma ampliação de capital até 100 milhões de euros para investir nas equipas do clube e no projeto da nova Cidade do Desporto junto ao estádio.