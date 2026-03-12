David Villa está de regresso ao Atlético de Madrid, desta vez fora dos relvados. O antigo avançado espanhol foi integrado no novo Conselho de Administração do clube madrileno, aprovado numa assembleia geral extraordinária realizada esta quinta-feira, em Madrid.

Um dos jogadores mais marcantes da história recente do futebol espanhol e melhor marcador da história da Seleção espanhola, Villa fez parte da equipa «colchonera» que conquistou a liga espanhola na época 2013/14 e que chegou à final da Liga dos Campeões.

Agora, assume funções de dirigente e mostrou-se entusiasmado com o novo desafio.

«Estou muito feliz por poder regressar ao clube com novas responsabilidades, mas com a mesma vontade de continuar a ajudar a tornar o Atlético de Madrid cada vez maior, temporada após temporada. O clube vem a registar um grande crescimento há vários anos e espero contribuir para que continuemos a colher sucessos. Estou muito grato por terem pensado em mim para este cargo», disse aos meios do clube espanhol.

O novo Conselho de Administração terá 11 membros e continuará a ser liderado por Enrique Cerezo, presidente do clube, enquanto Miguel Ángel Gil Marín mantém o cargo de conselheiro delegado.

A assembleia aprovou ainda uma reorganização do capital social após a entrada da Apollo Sports Capital como acionista maioritário e uma ampliação de capital até 100 milhões de euros para investir nas equipas do clube e no projeto da nova Cidade do Desporto junto ao estádio.