José Ángel Carmona foi emprestado pelo Sevilha ao Getafe, depois da transferência falhada para o Sporting.

Em comunicado, o emblema de Madrid revelou que a cedência do jovem lateral-direito de 21 anos é válida durante a temporada de 2023/24.

José Ángel, refira-se, esteve em Lisboa para ser reforço do Sporting. Segundo apurou o nosso jornal, os leões acabaram por desistir da contratação devido aos problemas físicos que futebolista apresentou nos exames médicos.

O Sevilha e a assessoria do jogador, no entanto, negaram essa versão e disseram que não tinha havido acordo entre as partes.

José Ángel, diga-se, volta a ser emprestado pelo Sevilha, depois da cedência da época passada ao Elche.