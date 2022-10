O Real Madrid marcou passo na receção ao Osasuna (1-1) e viu terminado, ao décimo jogo, o percurso 100 por cento vitorioso em 2022/23.

Um dia depois do Benfica ter empatado em Guimarães e ter conhecido outro sabor que não o da vitória ao 14.º jogo, o conjunto espanhol passou a ser o único dos países mais representativos da Europa do futebol só com triunfos, mas foi travado em pleno Santiago Bernabéu pela equipa de Pamplona.

Vinícius Júnior ainda deu vantagem ao Real aos 42 minutos, numa tentativa de cruzamento que acabou por entrar diretamente na baliza contrária, mas o Osasuna empatou a abrir a segunda parte por intermédio de Kike, que bateu Lunin com um desvio de cabeça (Courtois foi baixa a contas com uma dor ciática).

Aos 79 minutos, o VAR descortinou uma falta de David García sobre Benzema na área dos visitantes: o defesa do Osasuna viu o vermelho direto e o avançado francês, que voltou à competição após quase um mês de fora por lesão, acertou na barra da marca dos 11 metros.

Com este resultado, o Real Madrid cai do primeiro para o segundo posto da Liga espanhola: está em igualdade pontual com o líder Barcelona, mas pior na diferença entre golos marcados e sofridos. Daqui a duas jornadas, a 16 de outubro, há um escaldante «El Clásico» na capital.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN