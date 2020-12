Diego Costa deixou uma sentida mensagem de despedida do Atlético Madrid nas redes sociais. O internacional espanhol diz que foi o melhor momento para sair, tanto para ele, como para o clube, mas acaba por dirigir as palavras mais sentidas aos adeptos colchoneros.

«Atlético, hoje, com tristeza, mas ao mesmo tempo feliz, venho despedir-me de todos os aficionados do Atlético, da minha gente. Triste por já não fazer parte desta família, mas ao mesmo tempo feliz por ter feito parte dela, deste grande clube. Aqui vivi momentos difíceis, dos quais fui ultrapassando com a ajuda dos médicos, fisioterapeutas, recuperadores e dos meus companheiros», começa por escrever.

O avançado recorda depois os momentos felizes que viveu no Atléti. «Momentos felizes que estão na minha memória e na de todos. Mas quero voz dizer que me sento feliz por ter podido fazer história e colocar o meu pequeno nome na grande história deste clube. Algo que sempre quis, mas nunca imaginei que pudesse acontecer», prossegue.

Um momento difícil, mas oportuno na avaliação de Diego Costa. «Chegou o meu momento e tanto para mim como para o clube era o melhor que podia acontecer. Acho que é o melhor momento para as duas partes e a melhor forma de ajudar esta equipa e o clube. Dei o melhor, pelo menos sempre tentei dar o melhor por este clube e por esta camisola», acrescentou.

A finalizar, Diego Costa deixa palavras de agradecimento aos companheiros, equipa médica, equipa técnica, mas guarda as últimas palavras para os adeptos. «Recordo os momentos no Calderón, primeiro, e no Wanda, depois, em que gritaram o meu nome. Quero dizer-vos que foram momento únicos para mim. Mais do que os títulos, porque o carinho, a parte humana, será sempre a mais importante para mim. Muito obrigado», escreveu ainda.