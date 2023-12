Diego López, guarda-redes espanhol, decidiu pendurar as luvas aos 42 anos, anunciando esta quinta-feira a decisão, no fórum La Unión-El Progreso, na Galiza. O seu último clube foi o Rayo Vallecano, que representou apenas uma época e com o qual terminou contrato em junho deste ano.

O guarda-redes espanhol começou a sua carreira em 1998, no Lugo, e vestiu as camisolas do Real Madrid, do AD Alcorcón, do Villarreal, do Sevilha, do Milan, do Espanhol, e por último, a do Rayo Vallecano.

«Chegou a hora de me despedir e fazer outras coisas que tenho muita vontade de fazer, depois de tantos anos como profissional, como estar com a família e aproveitar o tempo livre de muitas maneiras», referiu no fórum que encerrou o ano do 115º aniversário do jornal espanhol.

No seu palmarés, o guarda-redes tem uma Liga dos Campeões (2013/14), uma Liga Espanhola (2006/07), uma Taça do Rei (2013/14), todas ao serviço do Real Madrid, e também venceu um título na segunda divisão espanhola com o Espanhol (2020/21).