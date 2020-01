O Atlético Madrid caiu da Taça do Rei às mãos do Cultural Leonesa e as ondas de choque têm sido duras. Os adeptos dos colchoneros, ou pelo menos parte importante deles, fala em «final de ciclo», mas a direção já veio a público defender o treinador.



«Foi um golpe duro e inesperado», disse Miguel Gil Marin, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube. «Partilho da deceção, mas não podemos olhar só para os últimos resultados. Temos de valorizar o que somos e onde estamos, o que conseguimos com esta equipa técnica e este plantel.»



O dirigente considera as críticas «normais», mas lembrou que foi com Diego Simeone que o clube começou a discutir «finais europeias». «Conquistámos nove troféus nos últimos anos e consolidámo-nos entre as maiores equipas da Europa. Isso permitiu-nos ter um dos plantéis mais valorizados do continente.»



O conselheiro delegado diz que a «competência e qualidade» da equipa técnica, «com Simeone à cabeça», é «inquestionável».



A continuidade de El Cholo não está, por isso, em causa.