Numa transferência surpreendente, Kevin-Prince Boateng rumou ao Barcelona em janeiro de 2019, por empréstimo do Sassuolo. Apesar de ter tido poucos minutos em campo, o avançado guarda boas memórias do emblema catalão e, em particular, de Leo Messi.

«Esses seis meses foram incríveis», começou por dizer o costa-marfinense à DAZN. «Ao início, nem acreditava. Pensava que era o Espanyol [de Barcelona] que me queria e não o verdadeiro Barcelona», confessou.

Durante a estadia em Espanha, o ganês teve oportunidade de treinar ao lado de Leo Messi e rapidamente ficou rendido ao argentino, que o fez questionar sobre as suas capacidades futebolísticas.

«Treinar com Messi deixou-me sem palavras. Sempre disse que o Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo, mas o Messi é outra coisa. Ele não é normal. Enquanto treinava com ele, senti-me desajustado pela primeira vez na minha carreira. Ele fazia coisas incríveis. Tive vontade de dizer: ' Acabou, vou parar de jogar!'», lembrou.

Agora, com 33 anos, Boateng alinha no Monza, do segundo escalão do futebol italiano, onde é companheiro de Dany Mota.