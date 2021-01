Aos 28 anos, Marko Dmitrovic, guarda-redes internacional pela Sérvia, marcou o primeiro golo da carreira.

O guardião do Eibar inaugurou o marcador na receção ao Atlético Madrid e no final do jogo, que os colchoneros venceram com um penálti de Luis Suárez aos em cima do minuto 90, explicou por que razão foi ele a assumir a cobrança do castigo máximo.

«A ideia foi do Mendilibar [treinador]. Há muito tempo que andava a dizer que tinha de marcar os penáltis. O Edu Expósito falhou o último contra o Granada e antes do jogo com o Levante [10 de janeiro] disseram-me que se houvesse um penálti seria eu a cobrá-lo», afirmou antes de deixar um lamento. «Foi uma pena, porque não serviu de nada.»

Dmitrovic detalhou ainda a escolha do lado direto de Oblak, ele que tantas vezes procurou entrar na mente dos adversários para tentar ler-lhes os pensamentos antes dos pontapés da marca dos onze metros. «Sabia que o Oblak e, no geral, nós guarda-redes esperamos que o remate saia cruzado. E eu chutei para o outro lado.»

Também José Luis Mendilibar falou sobre a escolha inusitada do guarda-redes para assumir castigo máximo e disse que a opção é para manter. «Todos os outros falharam e ele vai bater até falhar. Temos confiança nele, bate muito bem nos treinos.»

Marko Dmitrovic foi o primeiro guarda-redes desde fevereiro de 2021 a marcar um golo na Liga espanhola e o primeiro desde 2003 a a faturar na conversão de um penálti.