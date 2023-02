Domingo perfeito para o Barcelona.

O dia começou com a derrota do Real Madrid em casa do Maiorca, por 1-0. Significava isto que os catalães aumentavam para oito os pontos de vantagem face ao rival se ganhassem à noite, ante o Sevilha.

E em Camp Nou não se vacilou: os blaugrana triunfaram por 3-0, em jogo da 20.ª jornada da Ligue 1, e confirmaram esses tais oito pontos de vantagem na liderança da tabela classificativa.

Mas foi preciso esperar pela segunda parte para se começar a festejar na Catalunha. Foi Jordi Alba a dar início aos sorrisos culés aos 58 minutos, após uma assistência de Kessié – entrou logo aos oito minutos para o lugar do lesionado Sergio Busquets.

A 20 minutos dos 90, Raphinha deixou Gavi na cara do golo para o 2-0, e pouco depois foi o próprio ex-Sporting a fechar as contas, num belo lance coletivo que contou também com Frenkie De Jong e Alba.

O Barça lidera assim com 53 pontos, ao passo que o Sevilha é 15.º classificado, com apenas dois pontos de vantagem em relação à linha de água, mas também menos um jogo face à concorrência.

Mais cedo, o Valência, com André Almeida no onze titular, agravou a crise de resultados ao perder em casa do Girona, por 1-0.

Borja García, ao minuto 63, fez o golo que deixou o clube che na 17.ª posição, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de descida. O Girona é 11.º.

Mais surpreendente foi a derrota da Real Sociedad (1-0), terceira classificada, na receção ao Valladolid, equipa que está no 13.º posto. Cyle Larin, de penálti, marcou o golo decisivo, aos 73 minutos.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)