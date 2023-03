Na luta pela permanência em Espanha, Cádiz e Getafe protagonizaram esta sexta-feira um emocionante empate (2-2), na abertura da jornada 25 da La Liga.

Ruben Sobrino adiantou a equipa da casa ao minuto 39, mas o conjunto madrileno, com Domingos Duarte no onze, chegou ao empate à passagem da hora de jogo, fruto de um penálti de Enes Unal.

A dez minutos do fim, Duarte cometeu falta dentro da área, foi expulso por acumulação de amarelos e deu ao Cádiz uma soberana oportunidade para voltar a ganhar vantagem: Ruben Alcaraz não desperdiçou o castigo máximo e fez o 2-1.

O jogo arrastou-me até ao minuto 90+16 (!), e foi no último lance do jogo que o Getafe chegou ao empate: novamente de penálti, novamente Unal.

Contas feitas, o Cádiz segue na 15.º posição do campeonato espanhol, com 27 pontos. O Getafe é 16.º, com 26.