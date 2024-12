O drama do Valencia não tem fim e esta sexta-feira o histórico clube do Mestalla recebeu a lanterna vermelha entregue pelo Valladolid, com uma derrota dramática no Estádio José Zorrilla (0-1), na abertura da 17.ª jornada da liga espanhola.

Com apenas dez pontos, o Valencia estava na penúltima posição, apenas à frente do Valladolid, mas acabou por perder e caiu mesmo para o último lugar da classificação espanhola.

Com Thierry Correia lesionado e André Almeida no banco, o Valencia entrou no jogo ao ataque, mas sentiu tremendas dificuldades para controlar as transições do adversário e acabou por pagar caro, aos 20 minutos, quando o central Cristhian Mosquera permitiu que lhe roubassem uma bola que Anuar transformou em golo para a equipa da casa.

Os visitantes nunca baixaram os braços, criaram muitas oportunidades, mas não conseguiram alterar o resultado até ao intervalo. André Almeida saltou do banco no início da segunda parte e o Valencia assumiu definitivamente as despesas do jogo diante de um adversário cada vez mais encolhido. O Vallodolid ficou mesmo reduzido a dez, por expulsão de Latasa, por indicação do VAR, mas nem assim a histórica equipa do Mestalla conseguiu contornar o resultado negativo.

Os últimos minutos foram dramáticos, com o Valencia a carregar por todos os lados, com muito nervosismo, mas sem conseguir mudar o resultado.

O Valladolid festejou como se tivesse ganho o campeonato, enquanto os jogadores do Valencia deixaram-se cair no relvado como se a época tivesse acabado esta noite.

A verdade é que a situação do clube do Mestalla, com apenas duas vitórias, 13 golos marcados e 23 sofridos, é insustentável e a situação do treinador Rubén Baraja deverá estar em análise nas próximas horas.

