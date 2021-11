O extremo francês Ousmane Dembélé é o mais que provável primeiro ‘contribuinte’ para o mealheiro de multas impostas por Xavi Hernandez.

Segundo o código regulamentar que veio a público, uma das regras passava pela pontualidade. E Dembélé conseguiu chegar atrasado logo na primeira semana do novo treinador.

De acordo com a ESPN, o jogador de 24 anos entrou no centro de treinos do Barcelona às 8h33, quando a hora limite eram as 8h30.

Na verdade, o histórico do extremo francês – que até está lesionado novamente – faz com que seja muito pouco surpreendente esta notícia. Prevê-se, por isso, que venham daí mais uma ou duas multas para Dembélé…