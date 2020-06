O Eibar deu este domingo um passo decisivo rumo à manutenção: a equipa venceu no terreno do Granada, por 2-1, deu um salto na classificação e garantiu nove pontos de avanço em relação à primeira equipa abaixo da linha de água.

Com Rafa Soares no onze, ele que foi substituído aos 65 minutos pelo ex-portista José Angel, e com Paulo Oliveira no banco, o Eibar adiantou-se no marcador aos 16 minutos pelo argentino Pablo de Blasis. Roberto Soldado empatou para o Granada no início da segunda parte, aos 48 minutos, mas Kike fez o resultado final, e o triunfo do Eibar, aos 69 minutos.

Refira-se que o Granada não contou com Rui Silva, guarda-redes habitualmente titular, que está lesionado, sendo que Gil Dias e Domingos Duarte começaram o jogo no banco (de onde só o primeiro saiu, aos 73 minutos).