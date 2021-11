No dia em que vai ser divulgado o vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi recebeu o prémio Pichichi, galardão entregue pelo jornal espanhol Marca, que distingue o melhor marcador da liga espanhola, neste caso relativo à época de 2020/21.

O internacional argentino marcou trinta golos, ainda com a camisola do Barcelona, na última época, e, desta forma, venceu o prémio pela oitava vez. Aliás, nos últimos doze anos, Messi venceu este prémio por oito vezes, apenas com Cristiano Ronaldo (três prémios) e Luis Suárez (1 prémio) a intrometerem-se pelo meio.

Os últimos prémios Pichichi

2020/21: Lionel Messi (Barcelona), 30 golos

2019/20: Lionel Messi (Barcelona), 25 golos

2018/19: Lionel Messi (Barcelona), 36 golos

2017/18: Lionel Messi (Barcelona), 34 golos

2016/17: Lionel Messi (Barcelona), 37 golos

2015/16: Luis Suárez (Barcelona), 40 golos

2014/15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 48 golos

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 31 golos

2012/13: Lionel Messi (Barcelona), 46 golos

2011/12: Lionel Messi (Barcelona), 50 golos

2010/11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 41 golos

2009/10: Lionel Messi (Barcelona), 34 golos