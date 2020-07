Num duelo entre o último e o penúltimo classificados da Liga espanhola, o Leganés, de Kevin Rodrigues, venceu em casa do Espanhol, por 1-0, em jogo da 34.ª jornada da prova.

Jonathan Silva, antigo lateral do Sporting, apontou o único golo da partida, aos 53 minutos. Silva desmarcou-se nas costas da defesa adversária e, lançado por Ruben Perez, não perdoou na cara do guardião do emblema de Barcelona, que contou no ataque com o ex-Benfica Raúl de Tomás.

Com este resultado, o Espanhol é ainda mais último da classificação, com 24 pontos – já a 11 da salvação. Caso o Eibar vença nesta jornada, o clube da Catalunha vê confirmada a descida à segunda divisão. Já o Leganés segue um lugar acima, com 28 pontos.