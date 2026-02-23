Espanha: Alavés e Girona empatam 2-2 no fecho da 25.ª ronda
Lucas Boyé abriu e fechou o marcador
Lucas Boyé abriu e fechou o marcador
Alavés e Girona empataram 2-2 esta segunda-feira no jogo que encerrou a 25.ª jornada da liga espanhola. A equipa da casa entrou no jogo a ganhar, os visitantes ainda viraram o resultado, mas o empate chegou com um golo aos 89 minutos.
O Alavés entrou melhor e adiantou-se no marcador, logo aso 5 minutos, com um golo de Lucas Boyé. O Girona reagiu bem, empatou ainda na primeira parte, por Vanat (31m), antes de virar o resultado, já na segunda parte, por Tsygankov (73m).
O Alavés nunca baixou os braços e acabou por resgatar um ponto com mais um golo do argentino Lucas Boyé, aos 89 minutos.
Um ponto importante para os dois emblemas que procuram ganhar conforto sobre as posições de despromoção, com o Girona a destacar-se no 11.º lugar, com 30 pontos, e o Alavés no 14.º, com 27, mais três do que o Maiorca que ocupa o primeiro dos três lugares das equipas que vão cair para o segundo escalão.