Espanha
Há 12 min
Espanha: André Silva desperdiça e Elche empata com o Osasuna
Martim Neto começou no banco, mas ainda jogou os últimos dez minutos
Martim Neto começou no banco, mas ainda jogou os últimos dez minutos
A 24.ª jornada da liga espanhola arrancou sem golos depois do Elche de André Silva e Martim Neto não ter ido além de um nulo na receção ao Osasuna.
Um jogo em que a equipa da casa foi punida por ter sido muito perdulária, com André Silva e Álvaro Rodríguez terem desperdiçado, pelo menos, cinco oportunidades claras de golo.
O avançado português foi titular e foi substituído, aos 85 minutos, por Rafa Mir, enquanto o jovem Martim Neto saltou do banco para jogar os últimos dez minutos.
Com este empate, o Elche segue no 13.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Osasuna reforça o 9º lugar, com 30 pontos.
Continuar a ler
TAGS: Espanha Internacional Made In Elche Osasuna
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS