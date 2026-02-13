A 24.ª jornada da liga espanhola arrancou sem golos depois do Elche de André Silva e Martim Neto não ter ido além de um nulo na receção ao Osasuna.

Um jogo em que a equipa da casa foi punida por ter sido muito perdulária, com André Silva e Álvaro Rodríguez terem desperdiçado, pelo menos, cinco oportunidades claras de golo.

O avançado português foi titular e foi substituído, aos 85 minutos, por Rafa Mir, enquanto o jovem Martim Neto saltou do banco para jogar os últimos dez minutos.

Com este empate, o Elche segue no 13.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Osasuna reforça o 9º lugar, com 30 pontos.

Confira a classificação da liga espanhola

