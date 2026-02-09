A Real Federação de Futebol de Espanha anunciou a suspensão de um árbitro, com efeitos imediatos, em reação às notícias que dão conta da detenção do referido juiz por uma alegada agressão a uma prostituta.

«A Real Federação Espanhola, através de várias publicações em diversos meios de comunicação social, teve conhecimento esta segunda-feira da detenção de um árbitro profissional da Segunda Divisão. Com base nos regulamentos internos, e sem confirmar os incidentes publicados, abriu-se um processo de investigação e, como medida cautelar, o árbitro em questão foi suspenso de toda a atividade com carácter imediato até à resolução do processo», refere o comunicado.

Segundo avançam vários órgãos de comunicação social, a polícia deteve um árbitro por presumivelmente ter agredido uma prostituta em Gijón. O árbitro em causa, que já terá saído em liberdade, pertencerá à associação das Astúrias e terá feito passar-se por um polícia. A mulher relatou ter sido vítima de agressões sexuais em Gijón, numa residência no bairro de El Llano, e terá ligado à polícia para pedir ajuda.

O jornal El Comercia adianta também que o alegado agressor tinha em sua casa vários uniformes e distintivos da Polícia Nacional, Guarda Civil e também da polícia local.