O At. Madrid teve de suar para conseguir vencer o Valladolid, último classificado do campeonato espanhol, por 4-2 na 31.ª ronda da competição.

Os colchoneros tinham de vencer para não deixar fugir o «comboio da frente», mas o Valladolid até marcou primeiro. Sylla [21m] de grande penalidade soltou os gritos de alegria do Valladolid.

No entanto, os festejos duraram muito pouco. Apenas quatro minutos depois, nova grande penalidade, desta vez para o At. Madrid. Álvarez não vacilou e igualou o encontro. Jogaram-se mais dois minutos no Metropolitano e Giuliano Simeone [27m] fez a reviravolta no marcador depois de um excelente trabalho individual do argentino.

No segundo tempo, Javier Sanchez [56m] voltou a gelar o público colchonero com um golo de livre. Oblak nada pode fazer pois a bola ressaltou na barreira e enganou o guardião esloveno.

Álvarez [71m] com uma nova grande penalidade voltou a devolver a vantagem ao At. Madrid, vantagem essa que Sorloth [79m] dilatou para fechar o resultado em 4-2.

Com este triunfo, o At. Madrid está no terceiro lugar com 63 pontos conquistados, já o Valladolid continua a segurar a lanterna vermelha da classificação com apenas 16 pontos.