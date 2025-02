O At. Madrid subiu este sábado à liderança provisória da Liga Espanhola após vencer em Valência por 3-0. Um triunfo fácil e conseguido com sotaque argentino: Julian Alvarez marcou aos 12 e 30 minutos, Angel Correa fechou a contagem aos 86.

Apesar de não ter marcado, Griezmann acabou por ser uma das figuras da partida, ele que lançou Samuel Lino para um remate à trave, que Julián Alvarez converteu depois em golo, e cruzou para o segundo golo do avançado argentino, e do encontro.

Com Thierry Correia lesionado e André Almeida a entrar apenas aos 65 minutos, o Valência vinha de uma série de resultados positiva (sete pontos em nove possíveis), mas foi incapaz de evitar a derrota, que o deixa em 18.º, e antepenúltimo, lugar.

Já o At. Madrid soma 53 pontos, mais dois do que FC Barcelona, que esta noite visita o igualmente aflito Las Palmas, e do que o Real Madrid, que domingo recebe o Girona.