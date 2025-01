Este sábado, o At. Madrid voltou a perder pontos na La Liga ao empatar na receção ao Villarreal, por 1-1, na 21.ª jornada do campeonato.

Depois da derrota no terreno do Leganés (1-0), a equipa de Diego Simeone voltou a entrar com o pé esquerdo e aos 29 minutos já perdia, com golo de Gerard Moreno de grande penalidade.

Aos 58 minutos, Samuel Lino, ex-Gil Vicente, empatou a partida e resgatou um ponto.

Com este resultado, o At. Madrid está em segundo lugar, com 45 pontos, menos um que o Real Madrid, mas também menos um jogo. O Real Madrid joga também este sábado frente ao Valladolid. O Villarreal está em quinto, com 34.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA LA LIGA

Betis resgata três pontos ao cair do pano

Em Palma de Maiorca, o Betis venceu pela margem mínima frente ao Maiorca de Samu Costa.

O golo da vitória surgiu apenas aos 90+6 minutos, através de Cedric Bakambu, assistido por Ortiz.

O português Samu Costa foi titular e totalista do lado do Maiorca. William Carvalho continua lesionado e não foi convocado pelo Betis.

Relativamente à classificação, num dia em que anunciaram a contratação de Antony, o Betis está em nono lugar, com 28 pontos. O Maiorca está em sexto, com 30.