O Atlético Madrid somou este sábado o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato espanhol, depois de empatar na visita ao terreno do Espanhol (1-1).

A disputar a 29.ª jornada da La Liga, a equipa de Diego Simeone entrou melhor e aos 38 minutos abriu o marcador. Azpilicueta aproveitou um ressalto à entrada da área e de primeira bombardeou a baliza adversária.

Na segunda parte, aos 71 minutos, Javi Puado empatou a partida através de uma grande penalidade.

Os últimos jogos da equipa de Madrid não têm sido felizes: três derrotas, um empate e, na única vitória no tempo regulamentar, uma eliminação nos «oitavos» da Liga dos Campeões.

No que toca ao campeonato, são duas derrotas e este empate, o que coloca o At. Madrid em terceiro lugar, com 57 pontos, menos seis que o Barcelona e mais um jogo. O Espanhol está em 15.º, com 29.

No outro jogo da tarde, a Real Sociedad venceu na receção ao Valladolid, por 2-1.

Oyarzabal (23m) e Sergio Gómez (68m) marcaram os golos da equipa da casa. Juanmi Latasa reduziu aos 90+3m.

Deste modo, a Real Sociedad está em décimo lugar, com 38 pontos. O Valladolid está em último e não sabe o que é vencer desde janeiro.